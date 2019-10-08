МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

ПАО МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».

Журнал признал самым инновационным выпуск старших еврооблигаций МКБ на сумму 500 млн евро со сроком погашения через 5 лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых. Облигации были размещены по правилам Rule 144a и Regulation S и вызвали большой интерес в странах континентальной Европы, Великобритании и США. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира.

«Дебютное размещение облигаций, деноминированных в евро, стало для МКБ одной из ключевых сделок в 2019 году, – отметил Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь. – С одной стороны банк получил долгосрочные ресурсы в евро для удовлетворения потребностей своих корпоративных клиентов в указанной валюте, с другой стороны удалось расширить и диверсифицировать инвесторскую базу, так как значительное количество фондов континентальной Европы впервые инвестировали в МКБ. В конечном счете, благоприятный рынок, правильный выбор времени и повышенный спрос позволили достичь справедливой стоимости выпуска».

«International Finance Awards» является престижной премией в странах Ближнего Востока, Азии, Европы и Африки. Она ориентирована на компании финансовой отрасли, банковского дела, управления активами, брокерских услуг, страхования, энергетики, нефти и газа, логистики и коммунальных услуг, работающие на международных рынках.

Наименование эмитента – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Источник информации, подлежащей раскрытию https://mkb.ru/investor/emitent-news

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