Кроме многотысячного долга петербуржцу придется оплатить эвакуатор и стоянку. Место его парковки приставам сдал взыскатель

Житель Петербурга накопил долгов на сумму более 800 тысяч рублей, но выплачивать их не спешил. В итоге к ним прибавились исполнительский сбор, расходы на эвакуатор и спецстоянку, а также риск остаться без автомобиля.

Как сообщает 8 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в Кировском районе города были возбуждены исполнительные производства в отношении 58-летнего петербуржца. Общая сумма долгов мужчины составила 825 тысяч рублей. Основную часть он задолжал коммерческой фирме, а остальное – неуплаченные налоги и штрафы ГИБДД за превышение скорости.

Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банках, вынес запрет регистрационных действий с его транспортными средствами и временно ограничил мужчине выезд за пределы России. За «просроченные» долги петербуржцу вынесли еще и исполнительский сбор почти в 58 тысяч рублей.

Затем взыскатель рассказал приставу, где мужчина паркует свой микроавтобус. В итоге машину арестовали и изъяли, поместив на специализированную стоянку. Если мужчина в ближайшее время не погасит задолженность, автомобиль передадут на реализацию. А должнику теперь придется еще и оплатить услуги эвакуатора и содержание машины на стоянке.



