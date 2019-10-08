Хлеб вытеснил зрелища. Число открытий заведений общепита в ТЦ с приближением осени выросло в 3,5 раза

С июля по сентябрь 2019 года в торговых центрах Петербурга заработали 32 новых заведения общепита против девяти за тот же период в 2018 году, говорится в отчете Colliers International, опубликованном 8 октября.

Две трети открытий пришлось на ТРК «Сити Молл», где появилось гастрономическое пространство City Food с 20 кафе и ресторанами. Помимо «Сити Молла» новых арендаторов в сегменте общепита приняли «Охта Молл» (МОМО и Hugo’s), «Мега Дыбенко» («Буше»), «РИО» (Coffeeshop Company) и другие. В ТРК «Галерея» первую точку в Петербурге запустил бренд BuzFood.

В сегменте развлечений, наоборот, зафиксировано снижение активности. С начала 2019 года в петербургских торговых центрах появилось всего пять новых арендаторов этого профиля (заняли суммарно около 2 000 кв. м) против девяти (6 500 кв. м) за тот же период в 2018 и двенадцати (26 300 кв. м) в 2017 г.

«Пик активного роста развлечений в ТЦ прошел, сейчас сегмент близок к насыщению, тогда как новые концепции и форматы в общепите, такие как фудхоллы и фудмаркеты, только начинают завоевывать рынок Петербурга», – комментируют в Colliers International. Так, в ТРЦ «Галерея» в четвертом квартале планируется открытие фудхолла Eat Market.





Еще одна причина — исход операторов развлечений из торговых центров из-за претензий правоохранительных органов: после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» контролирующие ведомства вспомнили, что, согласно СНИП, детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода.

Всего с января по сентябрь 2019 года суммарная площадь магазинов и заведений, открытых в торговых центрах Петербурга, превысила 53 тыс. кв. м. Треть этого объема пришлась на представителей fashion-сегмента, а второе и третье место заняли сегменты бытовой техники (21%) и продовольственных магазинов (20%).

До конца года рынок может пополниться совокупно на 129,4 тыс. кв. м в двух специализированных (мебельный центр «Кубатура» и Fashion House Outlet Centre, 1-я очередь) и одном районном ТЦ (в ЖК «Солнечный город»). В активной стадии строительства находятся два МФК с торговой функцией: «Спутник» на ул. Бабушкина и 4-я очередь комплекса «Заневский каскад». Открытие этих проектов запланировано на 2020 год.