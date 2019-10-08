Многодетные семьи начали получать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Семьи, где в 2019 году родился третий или последующие дети, получили первые выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Об этом 8 октября сообщает единый институт развития в жилищной сфере, принадлежащий Росимуществу «Дом.РФ».

Первые заявки по программе, действующей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, начали принимать с 25 сентября. За две недели в организации получили более тысячи заявлений на выплату средств.

Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.



