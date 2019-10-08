Невеста в Индии погибла при попытке сделать селфи

Фото на память стало последним совместным в жизни молодой пары, только что сыгравшей свадьбу в Индии. Молодожен спас родственницу, а не вторую половинку.

Прабху и Ниведита, как 8 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India, делали селфи со своими родственниками у дамбы в индийском штате Тамилнад. В результате Ниведита, а также родственники молодых Канита, Снеха, Уварани и Сантош упали в воду. Прахбу прыгнул в воду и спас Уварани, а остальные погибли.

Позже их тела нашли и отправили на вскрытие. Расследование инцидента продолжается.



