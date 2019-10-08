Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

ГК «Эталон»

Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.

Программа покупки квартиры в trade-in в «Эталон ЛенСпецСМУ» включает 5 простых шагов. Покупатель подбирает и бронирует выбранную квартиру в любом из офисов продаж. Затем сотрудник агентства недвижимости – партнера «Эталон ЛенСпецСМУ» – осматривает квартиру клиента* и делает оценку. После этого с клиентом согласовывается итоговая цена продажи и заключается договор с агентством-партнером на продажу квартиры. С клиентом также заключается договор на приобретение новой квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» с фиксацией стоимости на срок до 5 месяцев. Первый взнос составляет 5%, но не более 300 000 рублей. Финальный штрих – продажа агентством квартиры клиента и внесение оплаты по договору на новую квартиру.

«По данным KANTAR TNS в Санкт-Петербурге 22% покупателей недвижимости приобретают квартиры с целью улучшения текущих жилищных условий. Программа trade-in, действующая в нашей Компании, это удобный способ одновременного совершения сделки и реализации текущей недвижимости силами профессионалов рынка, — отмечает Ирина Соловьева, коммерческий директор «Эталон ЛенСпецСМУ». — Формат одного окна, комплексное сопровождение сделки на всех этапах и фиксация цены новой квартиры на срок до 5 месяцев сделали экспериментальную в свое время программу весьма популярной среди наших клиентов».

В Компании по программе «квартира в trade-in» также действует дополнительная скидка в размере 1%.

*Предложение не распространяется на коммунальные квартиры и комнаты. Подробнее с условиями программы «квартира в trade-in» можно ознакомиться на сайте https://lenspecsmu.ru

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