Новые ограничения в Петербурге. В списке – шоссе Революции, Московское, Витебский

Дорожные работы в Петербурге продолжаются полным ходом. Об очередных связанных с ними ограничениях движения сообщает 8 октября пресс-служба ГАТИ. В списке более десятка адресов, среди которых улица Профессора Попова, Касимовская улица, Турбинная улица, Витебский проспект, Московское шоссе, шоссе Революции и другие улицы.

С 9 октября по 1 ноября в связи с продолжением работ ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля закрывается направление движения по улице Профессора Попова от проспекта Медиков к Аптекарской набережной и ограничивается движение транспорта на перекрёстке улицы Профессора Попова и Аптекарской набережной. С 19:00 25 октября до 8:00 28 октября будет закрыт участок от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы.

Но соседней и менее загруженной улице Академика Павлова ООО «ПетербургГаз» продолжает строительство газопровода. Из-за этого с 9 по 18 октября закрывается участок улицы от Аптекарской набережной до проспекта Медиков, а с 9 октября по 2 ноября – направление от Уфимской улицы к Аптекарской набережной.

С 9 октября по 7 ноября из-за ремонта дорожного покрытия компанией АО «Трест» ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе. С 13 по 27 октября ограничение будет действовать только в ночное время, с 21:00 до 8:00.





С 10 октября по 4 ноября Дирекция транспортного строительства ведёт ремонт дорожного покрытия на Касимовской улице. Ограничения следующие:

с 10 по 18 октября и с 22 октября по 4 ноября ограничения вводятся на участке Касимовской от Камчатской улицы до Бухарестской улицы, а с 19 по 20 октября движение здесь будет закрыто;

с 12 по 21 октября и с 26 октября по 4 ноября ограничивается движение от Волковского проспекта до Грузинской улицы, включая перекресток с Задворной улицей;

с 22 по 25 октября закрывается направление движения транспорта от Грузинской улицы к Волковскому проспекту.

Помимо этого, с 22 по 23 октября закрывается движение транспорта по Задворной улице в створе Касимовской улицы.

С 10 октября 2019 года по 14 мая 2020 года в связи с размещением ЗАО «Петрос» пешеходной галереи ограничивается движение по улице Смольного у дома 1 по Смольному проезду.

С 10 по 13 октября для восстановления благоустройства после прокладки ООО «ПетербургГаз» газопровода ограничивается движение по проспекту Обуховской Обороны, у дома 33.

На Турбинной улице АО «ПО «Возрождение» продолжает ремонт дорожного покрытия, из-за чего с 10 по 13 октября закрывается движение транспорта от Новоовсянниковской улицы до улицы Трефолева и ограничивается – от улицы Трефолева до Промышленной улицы, без перекрестков. С 14 по 15 октября движение от улицы Трефолева до Промышленной улицы будет закрыто.

С 10 по 15 октября в связи с продолжением ремонта асфальта (работы ведёт ООО «СК «Орион плюс») будет ограничено движение по Московскому шоссе от 3-го Бадаевского проезда до Ленсоветовской дороги.





С 10 октября по 23 ноября из-за прокладки компанией «Ленэнерго» электрокабеля ограничивается движение по шоссе Революции от Уманского переулка до улицы Химиков.

В связи с работами компании «Стройинвест» до 15 октября ограничено движение транспорта на обоих берегах набережной канала Грибоедова от Сенного моста до Кокушкина моста и по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Лештукова моста до моста Ломоносова.

До 15 ноября действует ограничение на пересечении улицы Салова и Софийской улицы, где ООО «СК «Орион плюс» продолжает ремонт дороги.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.