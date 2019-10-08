Любовь, бензин и роботы. Как устроена современная АЗС

Приезжая на заправку, водитель действует на автомате: пистолет в бак, деньги оператору. Ну еще может выпить кофе или перекусить. И даже не подозревает, что современная АЗС тоже почти полностью автоматизирована: оборудование общается друг с другом, за всем следит искусственный интеллект, а человеческое вмешательство сведено к минимуму.

Фото: Станислав Самойлик

Внешне все выглядит, как и раньше. А вот внутри современные АЗС сильно отличаются от того, какими они были 10, 5 лет и даже всего год назад: меняются процессы, скрытые от глаз автомобилистов. «Фонтанка» предлагает читателям вместе заглянуть «под капот» и узнать все о том, как работает автозаправочная станция сети «Газпромнефть».

Меру надо знать

Резервуары для хранения топлива скрыты под землей — на поверхности синеют только люки. Их открывают, когда бензовоз привозит на станцию очередную партию топлива. Кажется, откроешь люк — и увидишь то самое заветное топливо. Но нет: под люками скрыта лишь система подключения сливных рукавов. Физического доступа к топливу в резервуаре нет даже у персонала.

При сливе бензовоза главная задача — исключить ошибку. Каждый вид топлива хранится в отдельном резервуаре. Они помечены разным цветом и хорошо освещены, поэтому даже безлунной августовской ночью перепутать бензин с дизелем просто невозможно.





Бензовозы напичканы электроникой: она отслеживает маршрут, ситуацию на дороге и то, чтобы в пути никто не вскрыл цистерну.

Внутри каждого резервуара расположено несколько датчиков. Они следят за уровнем и объемом хранимого в емкости топлива, а еще за его массой, температурой и плотностью — у каждого вида топлива она своя. Все данные в режиме реального времени выводятся на экран консоли уровнемера — прибора, который висит в поле зрения персонала станции. Таким образом сотрудники АЗС точно знают, что под землей топливо сохраняет качество.

Консоль уровнемера размещают в служебном помещении управляющего или у касс.

Стоящие на дне датчики позволяют оперативно заметить, если в резервуар попадает вода: она тяжелее топлива, поэтому всегда опускается вниз. Попадание воды в резервуар может быть только следствием какой-то чрезвычайной ситуации: например, повреждения подземных трубопроводов из-за просадки грунта или экстремального паводка. Если это случится, уровнемер сразу подаст звуковой сигнал и продажу топлива прекратят.

Кстати, до того, как этим занялась электроника, отсутствие воды в резервуарах проверяли при помощи специальной длинной палки — метрштока. Для этого на нее наносили водочувствительную пасту и погружали в резервуар. Зеленая паста при соприкосновении с водой меняет цвет на жизнерадостную фуксию.

Проверки метрштоком уходят в прошлое: теперь за отсутствием воды в резервуарах следит электроника.

Сотни метров подземных труб подают бензин и дизель из резервуаров в топливораздаточные колонки. Современная ТРК — это сверхточный аппарат стоимостью в миллион рублей каждая. У персонала станции нет доступа к настройкам высокотехнологичного оборудования со сложным программным обеспечением.

ТРК подает топливо в бак автомобиля со скоростью 40-70 литров в минуту. При этом пистолет устроен таким образом, чтобы автоматически блокировать подачу топлива, если бак переполнен. Также каждый заправочный пистолет оборудован системой паровозврата, которая всасывает пары топлива, не давая им попасть в воздух.

Узкое отверстие в носике пистолета – часть системы паровозврата. Благодаря ей на АЗС не пахнет бензином.

Самое интересное, как обычно, находится внутри. Если вскрыть колонку, можно увидеть ряд опечатанных пломбами металлических приборов. Это объемомеры — они подключены к пистолетам и отмеряют объем отпущенного каждому автомобилисту топлива. Каждый стоит как последняя модель iPhone и работает с аптекарской точностью круглый год и при любых температурах.

Колонка, резервуары и кассы связаны между собой и обмениваются информацией. Объем отпущенного колонкой топлива должен совпадать с объемом, выбывшим из резервуара и выбитым в чеке на кассе. В конце каждой смены персонал АЗС фиксирует сверку. Ручная корректировка исключена – отчет формируется автоматически.

Внутри автозаправочная колонка выглядит как картина Ганса Гигера. На каждом стратегически важном проводе и аппарате стоит пломба.

Заправочная колонка — это герметичная система, поэтому нельзя специально сделать так, чтобы она работала неправильно. Но ее можно сломать. Самые частые поломки возникают, когда автомобилисты, уезжая, забывают вынуть пистолет из горловины бака или слишком сильно вытягивают шланг — к примеру, чтобы залить топливо в канистру в багажнике. В этом случае можно повредить пистолет — и топливо, вместо того, чтобы литься в бак, будет всасываться системой паровозврата. Если вы случайно повредили пистолет, будет правильным сообщить об этом сотрудникам заправки. Денег за поломку с вас не возьмут.

Точность работы каждой колонки регулярно проверяется сотрудниками станции и Центром стандартизации и метрологии. Для проверки используют специальный сертифицированный и поверенный прибор — мерник. В него заливают 10 литров бензина, при этом отклонение не должно превышать 25-50 мл в зависимости от температуры воздуха. Кстати, точно такую же процедуру проверки вправе потребовать любой клиент АЗС — дежурный оператор проведет ее на ваших глазах.

В этом году старые модели мерников начали заменять на новые, еще более точные (на фото слева). Погрешность прибора — всего 0,05%.

Доверяй, но проверяй

Каждая партия топлива приезжает на станцию со своим паспортом качества, который ей выдали на нефтебазе. В документе указаны завод-изготовитель и ключевые параметры качества: например, октановое (для дизеля — цетановое) число и содержание серы. Любой автомобилист может ознакомиться с паспортом качества перед заправкой и убедиться, что заливает в бак проверенный продукт. Этот документ можно найти в уголке потребителя на АЗС.

На станции качество тоже проверяют — и не единожды. Перед сливом из бензовоза в резервуары сотрудники разливают по бутылкам образцы каждой марки топлива. Это так называемые арбитражные пробы — их подписывают и хранят на случай, если потребуется экспертиза уже распроданной партии.

Арбитражные пробы хранят в металлическом шкафу в резервуарном парке.

Не реже раза в месяц станцию посещает мобильная лаборатория. Снаружи это обычный микрофургон, но внутри у него настоящая лаборатория с профессиональными приборами. Задача сотрудников — взять из колонки на пробу каждую марку топлива, а дальше техника уже сама делает анализ проб и выдает заключение. Важным элементом проверок является эффект неожиданности – лаборатория на колесах всегда приезжает без предупреждения.

Связанные одной сетью

К началу 2019 года заправки сети «Газпромнефть» уже во многом напоминали роботов: большинство процессов на них были автоматизированы, а многие станции вообще работали без персонала. В этом году компания сделала следующий шаг и подсоединила все оборудование на своих заправочных станциях — от колонок до кофемашин — к единой интеллектуальной системе. В компании ее называют мониторинговым центром инфраструктуры. Ее задача — следить за тем, чтобы все работало точно и исправно.

За рабочим компьютером управляющая АЗС видит полную картину того, что происходит на станции.

«Умная» система в режиме реального времени контролирует процессы на каждой из почти полутора тысяч заправок сети «Газпромнефть» в России. Она следит за уровнем топлива в резервуарах и создает заявку на новую партию, когда запасы подходят к концу. Замечает, если колонка начинает медленнее наливать топливо, и вызывает ремонтников, чтобы те почистили фильтры. И, конечно, непрерывно отслеживает параметры качества топлива в резервуарах.

Сергей Цыкунов, руководитель по операционной деятельности сети АЗС «Газпромнефть» в России:



— Мы подключили свои АЗС к Интернету вещей – оборудование соединено, обменивается данными. В работе системы используется машинное обучение и предиктивная аналитика, поэтому мы заранее узнаем о выходе оборудования из строя и можем чинить его до того, как оно окончательно сломалось. Благодаря этому наши клиенты больше не испытывают неудобств из-за того, что что-то не работает. Другое преимущество системы — ее прозрачность. Доступ к подробной информации о работе оборудования и состоянием топлива есть не только у управляющего станцией, но и у специалистов в офисах. Так обеспечивается двойной контроль за качеством и точностью отпуска.

Как рассказал руководитель проекта Артемий Сайгин, мониторинговый центр инфраструктуры — собственная разработка сети АЗС «Газпромнефть». Ни у одной другой топливной компании страны такой системы сейчас нет.

Кстати, идея создать систему, которая сама будет следить за работой станции, появилась не просто так. Еще в 2016 году кофемашины на станциях «Газпромнефть» подключили к единой сети, которая следит за настройками, дистанционно чинит неисправности и задает единую рецептуру напитков на всех станциях — от Калининграда до Иркутска. В этом году клиентам предложили готовить кофе по своему вкусу: перед тем, как налить себе напиток, в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» можно выбрать крепость и высоту пенки.

Материал подготовлен специально для сети АЗС «Газпромнефть»