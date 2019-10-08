Мнимый фермер. В Ленобласти на подступах к Финляндии поймали алжирца

Молодой гражданин Алжира был задержан 6 октября в Выборгском районе у границы с Финляндией.

Как сообщает 8 октября Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина быстро двигался в сторону Суоми, скрываясь в лесном массиве. Нелегал использовал маскировку, но незамеченным не остался – пограничный патруль настиг беглеца.

Выяснилось, что алжирец 1998 года рождения приехал в Россию по однократной туристической визе. Своё пребывание вблизи границы иностранец объяснил оригинально: якобы в этот район его толкнул интерес к фермерскому хозяйству. Опыт сельскохозяйственников Ленобласти алжирцу перенять не удастся – его оштрафовали за нарушения правил въезда и режима пребывания в РФ и отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Нарушителя ждёт депортация.



