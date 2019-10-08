Деньги к деньгам: Счетная палата просит учитывать успешность создателей фильмов при обращении за следующими субсидиями

Механизм отбора картин на получение субсидий из госбюджета может быть пересмотрен. Как сообщает «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru/news/2515463-echo.html, аудиторы сочли недостаточно прозрачной нынешнюю процедуру распределения средств (экспертные советы Минкульта) и предложили учитывать кассовый успех предыдущих работ заявителей.

В Счетной палате также предложили, чтобы в экспертные советы входили кинематографисты, сами получавшие субсидии, – что могло повлиять на их выбор. Однако на это в Минкульте возразили, что в подобных случаях конкретные эксперты просто не голосовали.

Ранее стало известно, что сборы российского кино за первые 9 месяцев текущего года снизились на 20% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.



