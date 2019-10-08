Недоступное правосудие. В Петербурге участники споров штурмуют арбитражный суд и всё равно опаздывают

Спешащие на заседания в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти во вторник вынуждены преодолевать непредвиденные трудности. Чтобы добраться до правосудия, приходится мёрзнуть в очередях.

На столпотворение перед зданием на улице Смольного, куда перебрался арбитражный суд, 8 октября «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, работа парализована, а стояние настолько длительно, что представители тех, кто участвует в деле, не успевают вовремя пройти досмотр и попасть на собственные заседания.

Судя по фотографиям, перед зданием томятся больше ста человек, очередь огибает здание, хвост теряется. Причастным к ажиотажу перед входом мёрзнущие участники споров считают председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который сегодня приехал на торжественное открытие.





В самом суде толпу не заметили. Как говорят в пресс-службе, заседания идут по расписанию, никаких сбоев в работе нет. Торжественные мероприятия начались ещё в десять утра, гостей, как утверждается, пропускали через отдельный вход. В главных дверях посетителям могла мешать разве что пресса, но журналисты уже должны были пройти.

Дворец правосудия на улице Смольного строился десять лет, введён в эксплуатацию в конце августа. «Фонтанка» показывала, что увидит глава ВС в новом здании. По словам адвокатов, ещё в конце прошлой недели посетителям предлагали подкачаться на лестницах и отдохнуть от мобильной связи.