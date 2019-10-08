Авиасообщение с Грузией восстановят «в самое ближайшее время». Точных сроков не называют

Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить «в ближайшее время», об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников на встрече с представителями оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии».

«Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать», – 8 октября приводит слова политика РИА Новости.

В Грузии в свою очередь надеются, что власти России снимут запрет в течение ближайших шести месяцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Объединения аэропортов Грузии» Георгия Чоговадзе, сокращение рейсов из России нанесло большой ущерб, однако вместе с тем начало расти количество полетов в направлении Евросоюза.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ограничения на запрет перелётов будут сняты, как только правительство поймёт, что в Тбилиси не произойдёт повторения «русофобского скандала». Компания «Победа» подготовила письмо в Минтранс, чтобы напомнить об обещании российских властей компенсировать убытки крупнейшим отечественным авиакомпаниям после разрыва отношений с Грузией в июне 2019 года.



