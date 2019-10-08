Каждый второй россиянин уже экономит на свете. Количество тех, у кого не хватает денег на энергоресурсы, растёт

57% россиян в 2019 году экономят на потреблении энергоресурсов и тщательно следят за расходом электроэнергии, газа, тепла и горячей воды, сообщает во вторник, 8 октября, государственная статистика от ВЦИОМ.

Количество граждан, перешедших в режим экономии, существенно выросло за 3 года. В 2016 году в экономии на свете признавались лишь 42% респондентов. За тот же период количество тех, кто вообще не думает о тратах на свет и тепло, уменьшилось вдвое, с 18% в 2016 году до 9% сегодня.

Активнее прочих россиян экономией на свете заняты люди старшего возраста. 56% в возрасте от 45 до 59 лет и 71% пенсионеров (лиц старше 60 лет). Самые рачительные потребители живут в маленьких городах (до 100 000 человек) и на селе: 63% и 64% соответственно.





Главная причина экономии – нехватка денег. Подавляющее большинство граждан указали на финансовые причины своего страха забыть выключить лампочку – 79%. В то же время каждый седьмой россиянин (15%) осознанно экономит «природные ресурсы». Этот потенциальный электорат «партии экологов» вырос за 4 года в 5 раз.

Среди тех, кто не экономит на тепле, каждый третий (29%) уверен, что потребляет ровно столько, сколько ему нужно «без ущерба для себя». Каждый пятый (22%) признался, что у него просто «не получается» экономить. Лишь каждый десятый (12%) не видит необходимости в экономии. За 4 года количество таких смельчаков упало больше чем в 2 раза. В 2015 году на экономию электричества не обращал внимания каждый четвёртый гражданин – 26%. 6% россиян не имеют привычки следить за потреблением энергоресурсов, а еще 5% просто «забывают это делать».

Комментируя выводы этой государственной службы социологии, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын не стал анализировать тарифную политику в России. Он уверен, что причины роста количества россиян, которые экономят на электричестве, в другом.

«За последние пять лет Минэнерго осуществлена активная информационная работа, направленная на развитие культуры энергосбережения и экологии на примере конкретных дел, которые зависят от самого гражданина. Это позволило удвоить количество людей, которые экономят энергоресурсы, потому что их так воспитали (с 7 до 14%). Это отличный результат, но, скажем, в скандинавских странах доля таких граждан доходит до 80%, поэтому нам есть куда стремиться», – цитирует ВЦИОМ подчинённого Александра Новака.