Съемки фильма «Цой» перекроют Литейный проспект и мост в ближайшие дни

С 9 октября в течение двух вечеров и двух ночей в центре Петербурга будут приостанавливать и перекрывать движение транспорта. ООО «Творческо-производственное объединение «РОК» снимает художественный фильм «Цой».

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 9 и 10 октября в период с 22:00 до 24:00 будут приостанавливать движение по Литейному мосту, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Литейного моста, съездам на Литейный мост с набережной Кутузова, Воскресенской и Пироговской набережных, а также улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного моста. Перекрывать будут не более чем на 15 минут в течение часа.

Затем 10 и 11 октября в период с полуночи до пяти утра движение по этим же адресам будет закрыто.



