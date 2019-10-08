Финский Fortum увеличивает свою долю в немецкой Uniper до 70,5% за 2,3 млрд евро

Финский энергетический концерн Fortum покупает 20,5% акций немецкой Uniper, которой в России принадлежит ПАО «Юнипро», увеличивая таким образом свою долю владения до 70,5%. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Fortum.

Свои акции продают Elliott Management Corporation, Knight Vinke Energy Advisors Limited и их дочерние компании. Сумма сделки составит 2,3 млрд евро, то есть, 29,93 евро за акцию. Таким образом, общие затраты Fortum на приобретение Uniper составят 6,2 млрд евро.

Fortum не мог договориться о единой стратегии с руководством Uniper, обсуждения каждый раз заканчивались безрезультатно. Однако теперь, говорится в сообщении Fortum, укрепление текущей структуры собственности Uniper стабилизирует ситуацию.

Для завершения сделки необходимо разрешение антимонопольных органов России и США. Ее планируется завершить в первом квартале 2020 года.



