Иностранцы все активнее едут в Россию по электронной визе. Некоторые автобусные перевозчики говорят о каждом пятом

Игроки рынка автобусных перевозок фиксируют интерес иностранных граждан к новой системе получения электронной визы в Россию.

«Каждый пятый иностранный турист уже едет в Петербург с электронной визой <...> Самыми многочисленными пассажирами с электронными визами, в первые дни их действия, стали туристы из Эстонии, Латвии, Финляндии и Китая», – рассказали 8 октября в компании Lux Express.

Автобусный перевозчик отмечает, что на некоторых рейсах примерно половина въезжает в Россию по новым правилам, хотя в среднем этот показатель держится на отметке в 20%. Генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель рассказал, что первый турист с электронной визой на автобусах Lux Express приехал из Латвии.

В компании Ecolines «Фонтанке» рассказали, что также фиксируют интерес иностранцев к поездкам в Россию по электронной визе, однако «резкого всплеска нет». Андрей Волков, директор по маркетингу ООО «Амрон» (юрлицо латвийской Ecolines в России), отметил, что перевозчик начал работать с новой системой еще раньше – на Калининградском направлении, поэтому был подготовлен к нововведениям.





По словам Сергея Петросяна, члена совета директоров АО «Совавто – Санкт-Петербург», автобусы которого обслуживают финское направление, клиенты уже начали проявлять интерес к посещению РФ по электронной визе. По его словам, перевозчик готов обеспечить спрос.

Ранее региональное Погрануправление ФСБ РФ рассказало, что за первые выходные в Петербург и Ленобласть по электронной визе приехали 650 иностранцев. Почти половина туристов пришлась на граждан Эстонии – 286.

Напомним, Россия ввела электронные визы для граждан 53 стран для посещения Петербурга и Ленобласти 1 октября. Теперь иностранцы могут посетить Санкт-Петербург и Ленобласть по бесплатной электронной визе на срок до 8 дней. К утру 1 октября в МИД поступило более 3000 заявок. Приехать в Россию можно через автомобильные пункты «Торфяновка», «Светогорск», «Иматра» и «Ивангород» и морские пункты пропуска «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург». Порт Выборга в список не вошёл, так же, как и скоростной поезд «Аллегро». По предварительным данным, железнодорожный пункт пропуска может быть включён в реестр в 2021 году.