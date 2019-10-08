Восьмиклассница во Всеволожске спасалась от налетчиков через окно. Приземлившись, вызвала полицию

Восьмиклассница искала спасения в окне при разбойном нападении на квартиру во Всеволожске. Позже она сама набрала телефон «112» и заявила, что ее родных избивают, стреляя какими-то «хлопушками».

Следы троих налетчиков ищет сейчас полиция Всеволожского района Ленобласти. Как сообщает 47news, неизвестные ворвались в квартиру на втором этаже дома №21, корпус 2, по Ленинградской улице около 01:20 седьмого октября. С ходу потребовали у 43-летнего мужчины документы на квартиру, наркотики и оружие. Требования подкрепили кулаками. Жилье же принадлежало теще избиваемого, 63-летняя женщина тоже при этой сцене присутствовала. В ее сторону полетела пуля, сломав нижнюю челюсть.

Не получив ни денег, ни оружия, ни наркотиков, налетчики поволокли потерпевшего мужчину на улицу.

Все это так напугало 15-летнюю внучку и дочь взрослых, что она решила искать спасения через окно. К счастью, школьница не получила тяжелых травм. Она сама вызвала на место полицию (заявив, что дома стреляют из каких-то хлопушек). И на улице нашла отца, избитого, но отпущенного злоумышленниками.





Всех троих родственников все же в итоге госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело о разбое с проникновением в жилище. В квартиру на Ленинградской привозили служебную собаку, но она след не взяла. Возможно, эффективнее окажется техника — записи камер видеонаблюдения изъяты.