Петербургским юным спортсменам по танцам на колясках нужна помощь, чтобы отправиться на чемпионат мира

В Германии в конце ноября состоится чемпионат мира по танцам на колясках. В его рамках впервые пройдут соревнования среди юниоров. У петербургских спортсменов есть все шансы взять призовые места. Но для поездки на международный турнир танцорам необходимо почти 300 тысяч рублей.

На чемпионат мира в Германию планируют отправиться четыре спортсменки: две юниорки и две – из основного состава. Чтобы девушки и их сопровождающий смогли отправиться на соревнования, им необходимо 292 000 рублей для оплаты стартовых взносов, переезда и проживания.

С 2018 года юниорские соревнования по танцам на колясках включены в официальную международную программу, однако во Всероссийский реестр видов спорта юниорская дисциплина ещё не добавлена, это произойдёт только после чемпионата мира, поэтому для данной категории спортсменов бюджетное финансирование не предусмотрено. Именно этот факт не позволяет включить юниоров в состав официальной делегации сборной команды России по танцам на колясках за счёт финансирования Министерства спорта РФ.

Для юниоров танцы на колясках – это не только спорт, радость побед, участие в соревнованиях, а реабилитация здоровья и улучшения физического состояния организма.

Дарья Попова (ДЦП) впервые начала заниматься танцами с 11 лет в составе танцевального коллектива, и вот уже третий год выступает в одиночной программе. В 2019 году в сентябре завоевала золото на Кубке Континентов (Кубке мира) в сольной программе, в категории юниоры.

«Эта победа мне досталась с огромным трудом, и подготовка к турниру отняла много сил, но победа вдохновила меня очень сильно на будущие победы и восполнила энергию с запасом. Я морально и физически готова к будущим турнирам и особенно хотелось бы представлять Россию на предстоящем чемпионате мира в 2019 году. Уверена, что смогу показать высокий результат и достойно побороться за пьедестал, отстаивая спортивные интересы моей страны», – говорит Дарья.

«С самого рождения никто не мог поверить, что я смогу что-то большее, чем просто лежать и смотреть в потолок», – делится в свою очередь Анастасия Пономарёва (артрогрипоз с поражениями верхних и нижних конечностей). Но упорство, сила и любовь семьи, многочисленные оперативные вмешательства и реабилитационные действия сделали своё дело. С 12 лет начала заниматься спортивными танцами: первое золото на соревнованиях в Москве в 2017 году, победы на Спартакиаде в Санкт-Петербурге, чемпионате России в Санкт-Петербурге и на Кубке России в Тюмени.

«Танцы для меня – это способ раскрыться, показать себя с новой стороны, чувствовать себя счастливой. От чемпионата мира ожидаю получить много ярких, незабываемых эмоций и опыт. Хочу поехать на чемпионат, чтобы познакомиться с иностранными спортсменами, преодолеть языковой барьер, чтобы в любой стране мира свободно общаться с людьми, и самое главное – показать достойный результат среди сильнейших спортсменов планеты», – говорит Настя.

Помимо юниоров, в помощи нуждаются спортсменки из основного состава – чемпионка мира Галина Рыжкова и чемпионка Европы Александра Бердник.

Спортсменки находились на стадии восстановительного лечения и не смогли вовремя получить медицинский допуск для оплаты расходов на выезд за счёт бюджетного финансирования. Сегодня девушки находятся в прекрасной форме и готовы сражаться за честь российского флага на чемпионате мира, но, к сожалению, по правилам их уже не добавить в состав заявки, которая подлежит финансированию.

Чтобы Даша, Настя, Галина и Александра смогли показать свое мастерство и достойно представить Петербург, Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» открыл сбор средств. Также помочь спортсменам можно, связавшись с сотрудниками фонда: тел. (812) 983-72-21, e-mail: info@fondopora.ru.

Фонд и спортсменки будут благодарны за любую оказанную помощь.