Туалеты на железнодорожных вокзалах с 2020 года станут бесплатными

Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России станет бесплатным с 1 января 2020 года. Однако речь идет только о тех станциях, где территория находится в ведении Дирекции железнодорожных вокзалов.

Таких вокзалов в России 344. Об этом 8 октября со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна пишет издание «Гудок».

На данный момент в рамках программы по улучшению комфорта на российских вокзалах на 80 из них туалеты уже стал бесплатными.

Вход решили сделать бесплатным из-за обращений граждан, жаловавшихся на стоимость посещения туалета. После этого финансовая проверка показала, что услуга не приносит дохода на 87 вокзалах.





Сейчас воспользоваться туалетом бесплатно на вокзале могут пассажиры с билетами на поезд и льготники.