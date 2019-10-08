В России может исчезнуть крафтовое пиво

Крафтовое пиво может оказаться под запретом в России. Продукции частных пивоварен нет места в новом регламенте Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу в 2021 году. Документ будет обязательным к применению в РФ.

О грядущих переменах сообщает 8 октября RT со ссылкой на Росстандарт. Новый регламент ЕврАзЭС о безопасности алкогольной продукции не предусматривает производства крафтового пива, что автоматически выводит его из легального поля. Российские ГОСТы знают только пшеничное, светлое и тёмное пиво. Также с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Вся остальная рецептура в документах отражения не находит.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — цитирует заявление Росстандарта RT.

Чиновники считают: отсутствие документов отнесет ряд сортов хмельного напитка к контрафакту.

Ранее в России предложили установить минимальные цены на пиво — по аналогии с водкой и коньяком. Однако против выступили игроки рынка и Минфин. Вопрос пока отложили.



