«Логан» вспыхнул после столкновения с бензовозом на трассе Вологда – Новая Ладога, люди в нём погибли

Водитель легковушки и три его пассажирки скончались в результате ДТП на автодороге Вологда – Новая Ладога. По предварительной информации СМИ, они были сотрудниками Череповецкого казначейства.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области в своём паблике «ВКонтакте», авария произошла 8 октября около 7:20 на 56-м километре трассы, в Шекснинском районе области. По основной версии, мужчина 1982 года рождения на «Рено Логане» при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с бензовозом «КамАЗ», двигавшимся без груза под управлением мужчины 1988 года рождения. От удара легковушку отбросило в кювет на крышу, произошло возгорание.

Погибли водитель и три его пассажирки: женщины 1972 и 1986 годов рождения, год рождения третьей погибшей 1976 или 1973. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности погибших. По информации ИА «Вологда Регион», одну из пассажирок при столкновении выбросило из машины, она тоже погибла.





По совам очевидцев, перед аварией водитель «Рено» делал затяжной обгон, а когда стал возвращаться со встречной полосы на свою, машину начало кидать из стороны в сторону, в результате чего она врезалась в бензовоз. На фотографиях экстренных служб видно, что дорога уже в снегу.

По не подтвержденной пока информации, в иномарке ехали сотрудники Череповецкого казначейства – мужчина и три женщины, отмечает агентство.