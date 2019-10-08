СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова. При своевременном оказании помощи его можно было спасти

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Об этом 8 октября сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Как следует из релиза, актер с 6 по 15 октября 2017 года находился в реабилитационном центре. 15 октября он начал жаловаться сотрудникам и другим клиентам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. О чем было немедленно доложено директору учреждения, однако она воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Женщина запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

В СК уверены, что если бы Марьянова вовремя направили в лечебное учреждение, то врачи могли бы спасти его.

Сейчас обвинительное заключение по делу направлено в прокуратуру для передачи в суд.





Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни. Он известен своими ролями в таких фильмах как «Выше радуги», «Графиня де Монсоро», «День радио».