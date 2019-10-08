На Васильевском угнали Land Cruiser — с момента покупки не прошло и месяца. А в МРЭО водитель «Крузера» сбежал, оставив инспекторам паспорт

Новенькую Toyota Land Cruiser угнали в Петербурге накануне. Вчера же в МРЭО пытались перерегистрировать внедорожник такой же марки. Документы смутили инспекторов, и владелец машины сбежал, оставив свой паспорт.

Как стало известно «Фонтанке», утром 7 октября в полицию Васильевского острова обратился 35-летний бизнесмен. Он сообщил, что 28 сентября у дома №8 по Академическому переулку припарковал черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, выпущенный в 2019 году. Оставленная без присмотра на неделю машина пропала.

Изделие японского автопрома не пробыло в руках владельца и месяца — автомобиль был куплен в середине сентября в кредит. Из 5,9 млн коммерсант выплатил 1,9 млн. Иммобилайзер и секретная кнопка спасти «Тойоту» не смогли.

Вчера же в МРЭО ГИБДД №4 на проспекте Обуховской Обороны обратился уроженец Закавказья, проживающий в Челябинской области. 38-летний мужчина попросил внести изменения в документы на белый Toyota Land Cruiser 2018 года. В ходе проверки свидетельство о регистрации машины вызвало сомнения инспекторов. У хозяина попросили документы, чтобы составить рапорт. Нервы гражданина не выдержали, и он скрылся в неизвестном направлении — оставив как СТС, так и свой личный паспорт.



