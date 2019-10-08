«Предлагаю Юрию Чайке прекратить порочную и бессмысленную практику». Районный судья пошел против палочной системы в Генпрокуратуре

Ядовитой претензией в адрес генпрокурора России завершилось рядовое уголовное дело в Ярославле. Потерявший терпение судья Андрей Курапин доходчиво описал картину «палочного» безумия.

Кирилл Кухмарь/Коммерсантъ

Красноперекопский районный суд Ярославля рассматривал дело мелких взяткодателей Ахмедова и Аббасова. 7 октября Курапин назначил им условное наказание. Приговор остался бы незамеченным, но судья приложил к нему частное постановление в адрес Юрия Чайки. «Вы вынуждаете делать никому не нужную работу», – обратился Курапин к генпрокурору и дал месяц на то, чтобы исправить ситуацию.

Дело поступило в суд 31 июля 2019 года. Ахмедов и Аббасов признавали вину и просили рассмотреть его в особом порядке. Процесс мог занять одно заседание. Но продлился больше двух месяцев. Против особого порядка возражал представитель обвинения.

Особый порядок судебного разбирательства практикуется в России десять лет. Его основной смысл – экономия времени, денег и человеческих ресурсов при рассмотрении дел, в которых фигуранты полностью соглашаются с предъявленным обвинением. В суд не вызываются свидетели, доказательства не исследуются. Единственное, на что тратится время, – исследование личности подсудимого и смягчающих и отягчающих обстоятельств. За то, что фигуранты не затягивают рассмотрение дел, они получают снисхождение. Им не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимальной санкции, предусмотренной статьей УК. Естественным отказ от особого порядка выглядит со стороны потерпевших – если они настаивают на самом строгом приговоре.

Судью Курапина возмутило то, что представитель государственного обвинения стал причиной затягивания процесса. По его мнению, доводы прокурора были «бессмысленными, явно надуманными и ничем не обоснованными». «Суд без очевидной необходимости был вынужден выполнять никому не нужную, но весьма трудоемкую работу, что при запредельной загруженности судей не может не вызывать справедливого возмущения действиями прокурора», – пишет Курапин.





Фактическая нагрузка на судей по всем регионам России кратно превышает нормативы. Например, в районных судах Петербурга по штату должны работать 417 судей, а фактически трудились 358, – следует из статистики управления судебного департамента города за прошлый год. Нагрузка на каждого судью составила 62,8 вынесенных решения в месяц.



В 2018 году были рассмотрены уголовные дела в отношении почти 900 тысяч человек. В особом порядке рассмотрены 69 процентов дел, – заявлял председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Упрощенная процедура не только является подспорьем для снижения запредельной нагрузки судей, но и экономии. Один судо-день обходится федеральному бюджету в 70-80 тысяч рублей.

В частном постановлении судья анализирует истоки прокурорского упрямства. Он приходит к выводу, что сотрудники надзорного ведомства в регионах исполняют «малопонятное и очевидно незаконное указание одного из руководителей Генеральной прокуратуры».

«Порочная практика беспричинного и бессмысленного препятствования особому порядку распространилась по всей стране и доходит до абсурда. Должностным лицом Генеральной прокуратуры установлен процент рассмотрения дела в особом порядке, превышать который не допускается ни при каких обстоятельствах. За превышение этого процента прокуроры несут очевидно незаконную дисциплинарную ответственность. Процент установлен произвольно. Он не имеет никакого смысла и цели, не основан на научных исследованиях и анализе судебной практики, – приходит к выводу судья. – Прокуроры вынуждены любыми способами, в том числе и противоречащими процессуальному закону, обеспечить соблюдение выдуманного процента».

Абсурд дополняется тем, что, по мнению Курапина, ни один работник прокуратуры Ярославской области не может толком объяснить смысл и цели этой кампании, которая фактически лишь вредит судам и самой прокуратуре.

«Из высказанных предположений следует, что в общем порядке дела якобы рассматриваются более качественно, и появляются дополнительные гарантии того, что невиновный не понесет уголовного наказания. Фактически такие доводы несостоятельны, они противоречат закону, судебной практике и здравому смыслу, поскольку ни один невиновный никогда не согласится на особый порядок. Ни одного случая, когда лицо, непричастное к преступлению, было осуждено в особом порядке, в практике судов России не было», – указывает судья. Он приводит в пример США, где в упрощенном порядке рассматривается более 95 % уголовных дел, и никто не ставит вопрос о снижении этого процента.

По мнению Курапина, у судей при выполнении «бессмысленной, никому не нужной дополнительной работы просто пропадает желание работать».

«Действия прокуроров по сути направлены на развал судебной системы. Мириться с этим не представляется возможным. Досадно то, что отдельные подчиненные генерального прокурора из числа руководителей, дающие указания нижестоящим прокурорам всячески препятствовать особому порядку, не способны понять этих элементарных и очевидных вещей», – сетует судья. Частное постановление он закончил персональным предложением-ультиматумом Юрию Чайке:





«Прекратить порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования особому порядку рассмотрения дел. О принятых мерах генеральному прокурору необходимо сообщить в Красноперекопский районный суд Ярославля в месячный срок».

Составленный Курапиным документ уже разлетелся по стране. Судейское сообщество поддерживает его. Во многих регионах отмечаются старания прокуроров по искусственному снижению процента дел, рассматриваемых в особом порядке.

Подлинность документа «Фонтанке» подтвердила ярославский адвокат Оксана Озен, которая защищала одного из подсудимых.

«Да, судья Курапин вынес частное постановление на имя генпрокурора», – сообщила она.

Андрей Курапин – опытный судья в отставке. Впервые президент России назначил его на должность в октябре 2003 года. В ноябре 2007-го его полномочия продлены на неопределенный срок.



В январе 2019 года квалификационная коллегия судей Ярославской области прекратила полномочия Андрея Курапина по его письменному заявлению, он вышел в отставку. Так как судей не хватало, его полномочия продлили еще на год, до февраля 2020 года.

Практику особого порядка рассмотрения дел Юрий Чайка раскритиковал 19 марта 2019 года на заседании коллегии Генпрокуратуры:

«Настаиваю, что при малейшем сомнении в доказанности вины обвиняемого, подсудимого, правильности восприятия им обвинения и его последствий, прокурорам следует требовать рассмотрения дела в обычном порядке».

Он потребовал от подчиненных значительно снизить удельный вес «особых» дел, так как чрезмерное использование упрощенного порядка приведет к «утрате уникального опыта интеллектуального состязания обвинения и защиты».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»