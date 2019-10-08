В WhatsApp нашли очередную уязвимость. Читать чужую переписку можно с помощью GIF-файлов

Пользователи популярного мессенджера нашли ошибку безопасности приложения, которая позволяла получить доступ к содержимому телефона другого человека. В компании рассказали, что уже исправили проблему.

«Ошибка безопасности позволяла хакерам получить доступ к приложению для обмена сообщениями с помощью вредоносного GIF-файла. Взлом мог быть инициирован, когда пользователь открывает GIF в своей галерее. После открытия файла содержимое приложения могло поступать в руки злоумышленников», – об этом в ночь на 8 октября сообщает CNN.

Уязвимость пользователи обнаружили еще на прошлой неделе. Техническая служба мессенджера только сейчас рапортовала о том, что ошибка была исправлена при обновлении версии.

«У нас нет оснований полагать, что это затронуло кого-либо из пользователей», – рассказали программисты компании журналистам.





Напомним, что в мае в WhatsApp также была обнаружена уязвимость, которая позволяла злоумышленникам получать доступ к файлам пользователя через звонок.