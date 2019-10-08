На Энтузиастов автоледи не уступила «Калине» и поплатилась минутой страха, а в Пушкине «Ладу» разбил пешеход. Даром это ему не прошло

За минувший понедельник сразу три «Лады» отметились в дорожных конфликтах в Пушкинском и Красногвардейском районах Петербурга. К консенсусу шли с кулаками и пистолетом, разобраться попросили полицию.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 октября в отдел полиции Красногвардейского района обратилась 31-летняя петербурженка с просьбой найти и вразумить опасного водителя «Лады Калины». Сама она водит такую же, на ней же ехала по проспекту Энтузиастов, когда столкнулась с дорожным хамством.

По словам потерпевшей, около половины девятого вечера водитель «Лады» подрезал её на пересечении с Индустриальным проспектом, на гневно нажатый клаксон отреагировал неадекватно. Женщина увидела лихача на следующем перекрёстке, через опущенное стекло успела охарактеризовать его манеру езды и в ответ увидела нацеленный пистолет. По её впечатлению, водитель выстрелил. Обошлось без жертв и повреждений, но испуга хватило, чтобы поделиться впечатлениями с полицией. Установлено, что автомобиль в цвете тёмно-серый металлик зарегистрирован на 42-летнюю жительницу Ставрополья.

Ещё одна «Лада» не поделила дорогу с пешеходом в Пушкине. Как рассказал полицейским 47-летний администратор телекоммуникационной компании, около двух пополудни на Оранжерейной улице его ногу переехал ВАЗ-2115. Всё наболевшее он высказал сначала водителю, а потом выместил на машине, разбив стекло. За ВАЗ вступились четверо: администратор был бит, после драки недосчитался золотой цепочки. Наехавший на него автомобиль принадлежит 27-летнему жителю Гатчины.



