«Сняли оборудование производства США и Украины». Пусковую платформу «Морской старт» готовят к отправке на Дальний Восток из Калифорнии

Пусковая платформа проекта «Морской старт» готова к транспортировке из США в Россию после демонтажа всего иностранного оборудования, сообщает РИА Новости во вторник.

По словам информированных собеседников в ракетно-космической промышленности и в правительстве, с платформы демонтировали оборудование производства США и Украины. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании для ракеты «Зенит» от украинского «Южмаша». Ранее собственник платформы – компания S7 – планировал использовать именно украинские ракеты. Контракт на производство 12 «Зенитов» был заключён в 2017 году, но проект не состоялся.

Демонтированное с платформы оборудование складировано в порту приписки «Морского старта» – Лонг-Бич (Калифорния), уточнили в РИА Новости. Платформа готова к отправке, но требуется разрешение Госдепа США, с которым сейчас «ведутся переговоры».

Официальных комментариев нет. Но ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах использования платформы под Владивостоком. В феврале 2019 года сообщалось, что шесть человек из лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» перешли в частную компанию-оператор «Морского старта» S7 Space.



