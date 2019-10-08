Сотни пассажиров петербургских трамваев страдают из-за автомобилистов. Выезды на встречку дважды перекрывали пути

Несколько раз за утро 8 октября легковые машины останавливали трамвайное движение в разных районах Санкт-Петербурга.

Об инциденте на Бухарестской улице, около станции метро «Международная», «Фонтанка» уже сообщала. Там столкнулись «Фольксваген Поло» и «КИА», и «Поло» вылетел на пути.

Ещё два автомобилиста, на «Вольво» и «Джипе», остановили трамваи на проспекте Энгельса в направлении севера. «Мча по встречным трамвайным рельсам в сторону многострадальной Светлановской площади, ХС90 не дал «Рубикону» уйти на разворот», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На улице Карбышева трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны, рассказывают очевидцы в той же группе. По их словам, «КИА Соренто Прайм» выехал на встречную полосу, а обратно его не пустил водитель «Митсубиши».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ДТП, судя по всему, обошлись без серьёзных травм.