Двое преподавателей вузов Петербурга остались без гаджетов после дружеских объятий

Двое преподавателей петербургских вузов остались без мобильных телефонов после дружеского общения и объятий. В отъеме гаджетов заподозрили любвеобильного незнакомца.

По информации ИА «Журналистские расследования», два одинаковых заявления легли на стол дежурного 2 отдела полиции ночью 8 октября с разницей в десять минут. Оба заявителя — ровесники, им по 36 лет. Оба преподают — один в Санкт-Петербургском госуниверситете, второй — в Педагогическом университете им. Герцена. В текстах их обращений в правоохранительные органы одна и та же фабула: около часа ночи после общения и дружеских объятий с неизвестным мужчиной пропал мобильный телефон.

Дружеские объятия совершались у дома №14/35 по Спасскому переулку, недалеко от Сенной площади. После обнимашек новый друг сел в черную «Шкоду» и уехал в сторону канала Грибоедова. У одного научного сотрудника пропал Samsung Galaxy A6 стоимостью 20 тысяч рублей, у второго – ZTE Black за 12 тысяч. Оба потерпевших назвали ущерб значительным для себя.

Рокового незнакомца запомнили как мужчину лет 35 на вид, с азиатским типом лица и щетиной.



