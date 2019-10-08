Нелегальный рынок такси показывает резкий рост, несмотря на «стабильное развитие» и доминирование агрегаторов, рассказали эксперты правительства

Нелегальный рынок такси в РФ показывает резкий рост. За два года его объем в денежном выражении вырос на 35%, c 75 млрд. рублей в 2017 году до 101 млрд. рублей в 2019 году. Сейчас нелегальные предприятия контролируют 12% общего рынка такси, сообщает во вторник, 8 октября, аналитический центр при правительстве РФ.

Число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на 8% в сравнении с 2017 и так и не восстановилось в 2019 году, составив 441 тысячу разрешений против 467 тысяч на 2017 год.

В каждом восьмом регионе страны более 50% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки. В целом по стране каждая шестая поездка (16%) на такси является нелегальной.

Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет с нелегалов мог бы составить около 6 млрд рублей. Правительственные эксперты надеются, что исправить ситуацию поможет дальнейшее распространение налога на самозанятых. О введении нового налога во всей России ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.





В целом рынок такси стабилизируется после бурного роста 2015-2017 годов. Если в 2018 году он прибавил сразу 8,6%, то в 2018 только 5,6%. В 2019-2020 годах темпы роста замедлятся до 3,7-4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне 2 процентных пункта, прогнозируют эксперты. Официально в отрасли заняты 584 тысячи человек. Их доход за два года вырос более чем в полтора раза и достигает 63 тысяч рублей в месяц в 2019 году. В Москве и Петербурге эта цифра заметно выше – 83 тысяч рублей.

Агрегаторы такси на 2019 год занимают порядка 60% легального рынка такси, и 53% с учетом нелегального.

В начале октября социологи сообщали, что ежедневно такси в России пользуется уже каждый двадцатый гражданин, этот вид транспорта занимает третью строчку по популярности после общественного транспорта и личного авто.