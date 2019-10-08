Грабитель, пытавшийся взорвать банкомат в Череповце, погиб на месте. ЧП попало на видео

О странном хлопке на первом этаже дома в Череповце в полицию сообщили жители. На месте силовики нашли тело мужчины и оборудование для взлома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области 8 октября, ЧП произошло около 5 утра в пятиэтажном кирпичном жилом доме 18 по улице Моченкова, на первом этаже которого находится банкомат. Прибывшая место следственно-оперативная группа нашла раскуроченный аппарат и тело мужчины. Вскоре он был опознал как 37-летний житель Петрозаводска. Рядом нашли оборудование для вскрытия банкомата.

А чуть позже представители банка предоставили полиции и запись трагического взлома.





Деньги не пропали. От взрыва жители дома не пострадали.