«Речь идет о перемещении военных». Белый дом уточнил слова Трампа о выводе войск из Сирии

Передислокация военных США в Сирии не является выводом войск, на который ранее намекал президент Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США сообщает во вторник, 8 октября, «Интерфакс».

«Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных», – заявил чиновник на брифинге журналистам.

Масштаб «манёвров» минимален. Речь идет от 50 до 100 военнослужащих, которые будут отправлены на другие базы в регионе, уточнил представитель администрации Трампа.

При этом в Капитолии отвергают обвинения в том, что решения Трампа развязали руки Турции на проведение своих военных операций в Сирии.





«Сегодня в New York Times появился заголовок, что президент одобрил операцию на севере Сирии. Мы очень четко дали понять, что не одобряли и не одобряем операцию на севере Сирии», – отметил представитель Белого дома.

Ранее президент США заявил, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии.

«Нам пора выбраться из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой. Мы должны бороться там, где это приносит выгоду, и бороться только за победу», – написал в понедельник в Twitter Дональд Трамп.

До этого заявления о выводе американских войск заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Уточнялось, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Трамп уточнил, что США могут вернуться в Сирию и «нанести решающий удар». А если Турция«сделает что-нибудь непозволительное» в Сирии, президент США пообещал похоронить экономику страны. Новости понедельника привели к падению курса турецкой валюты. По данным MarketWatch, к 21:30 по московскому времени 7 октября падение составило 2,31%.

Через несколько часов Турция ударила по базам курдов на севере Сирии. По данным СМИ, турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии (SDF) в сирийской провинции Хасеке. В результате обстрела разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.