Единственного признавшего вину фигуранта «дела Baring Vostok» отправили на психиатрическую экспертизу

Бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев пройдет амбулаторную психиатрическую экспертизу. Об этом 8 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Экспертам следователи задали вопросы о том, не страдает ли обвиняемый каким-либо хроническим неврологическим заболеванием.

Как раз сегодня Басманный суд должен рассмотреть просьбы о продлении домашнего ареста главным действующим лицам дела — Майклу Калви и Филиппу Дельпалю.

Они были задержаны в середине февраля по обвинению в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.



