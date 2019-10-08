Звенья одной цепи. Депутат Госдумы Инга Юмашева впервые прокомментировала допрос ФБР

Российские политики «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации», заявила журналистам в аэропорту Нью-Йорка народная избранница, вылетающая в Россию 8 октября.

«Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И не выданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи», — цитирует слова Юмашевой РИА Новости.

При этом депутат уверена, что нужно разделять американский народ и политиков, которые пытаются «набрать очки» на российской теме и всех остальных.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 октября по прибытии в Штаты прямо в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву провели в отдельную комнату. Там человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы».





Посольство потребовало от Госдепа разъяснить причины инцидента и направило ноту протеста.