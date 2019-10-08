На Гражданке пассажирки такси с боем защищали свою честь. Досталось и полицейскому

Таксист подвергся нападению пассажирок в Калининском районе Петербурга. Женщины заподозрили его в недозволенном, отпор дали решительно. И если водитель отделался испугом, то вмешавшийся сотрудник стал жертвой звериных инстинктов.

О разборках на улице Софьи Ковалевской ранним утром 8 октября сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, женщины обвинили таксиста в насилии, отношения выясняли настолько энергично, что разнять стороны не удавалось.

«Успокаивал их прохожий с собакой и шокером, он тоже попал под раздачу, а из проезжавшей машины стреляли в воздух, чтоб разогнать их», – рассказывают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».





Усмирить разозлённых женщин, по ощущениям наблюдателей, удалось часа через полтора и не без помощи полиции. На опубликованном видео одна из дам пытается убедить сотрудников, что лицом в асфальт её уложили ошибочно: «Вас там не было, когда нас насиловали!».

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, конфликт произошёл на улице Карпинского, 38/7. Обе женщины сейчас рассказывают свою историю в отделе полиции, распалить их эмоции мог алкоголь. Таксист серьёзных травм не получил, медицинская помощь ему не понадобилась. Зато пострадал один из стражей порядка – его покусали впавшие в раж дамы. Это может грозить им уголовным делом о применении насилия в отношении представителя власти.