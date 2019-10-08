Мужчина, ставший косвенно виновником смерти женщины и трех детей, получил 1,5 года в колонии-поселении

Зимний пожар в частном доме в Хабаровском крае, унесший жизни четырех человек случился из-за аварийного режима работы электросети. Выжил в пожаре только 45-летний мужчина.

Он, как сообщает пресс-служба СК РФ 8 октября, замерз ночью 31 января 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. И, не увидев, что в доме все электроприборы подключены к единственной розетке, подключил к ней еще два электрообогревателя. Проводка перегрелась и воспламенилась.

Женщина, с которой мужчина жил, а также трое её детей, 6, 5 и 1 года, погибли в огне.

Мужчину, обвиненного в смерти по неосторожности, приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении.



