У станции метро «Международная» встали трамваи

Движение останавливалось в обе стороны. По словам очевидцев, на остановках трамваев скопилось много людей.

О том, что на Бухарестской улице, рядом со станцией метро Международная, встали трамваи в обе стороны сообщают читатели около 8.40 утра 8 октября в сообществе «Новости Купчино». Причиной остановки стал черный автомобиль, который встал прямо на рельсах.

В ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили, что на рельсах произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Но на 9 утра движение восстановлено.



