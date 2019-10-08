Похищенные в Совкомбанке в Колпино миллионы пошли на БМВ, но долго на кроссовере поездить не вышло

Сотрудники уголовного розыска и колпинской полиции пришли за тем, кто, по их мнению, унес из офиса Совкомбанка более 8 млн рублей. За три прошедших с момента преступления недели налетчик спел освоить лищь четверть суммы. Остальное так и осталось нетронутым лежать в банковских упаковках. На немецком кроссовере ростовчанин катался по Северной столице недолго.

Как ранее сообщала «Фонтанка», вечером 17 сентября в офис банка на улице Ижорского Батальона, 4/35, пришел недружелюбный человек с пистолетом. Кассиру ничего не оставалось, как отдать ему два номерных пакета, подготовленных для инкассации. Внутри было 8 миллионов 210 тысяч рублей.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), за подозреваемым ехать далеко не пришлось: нашли его примерно в пяти километрах от места совершения преступления, в квартире на Загородной улице, 43, корпус 4. Здесь прибывший год назад в Петербург житель Ростовской области, видимо, снимал угол — своего не имел. Гости в погонах пришли к 34-летнему мужчине 7 октября. И не прогадали: в помещении нашли пневматический пистолет, 6 миллионов 316 тысяч рублей в банковских упаковках. Остальное предполагаемый налетчик успел потратить. В списке купленного – БМВ Х-5, наручные часы Quando, два телефона Huawei и один Samsung.

Ранее задержанный как будто бы проблем с законом не имел. Теперь же переехал в камеру.



