Арестованный накануне экс-начальник подземного рудника «Мир» компании «АЛРОСА» найден мертвым в СИЗО

Алексей Буксер вместе с коллегой бывшим и.о. главного инженера предприятия Александром Манном, накануне был помещен в изолятор в рамках дела о прорыве воды в шахту в Якутии, в результате которого погибли восемь человек. На суде об избрании меры пресечения говорилось, что Буксер пытался скрыться, а Манн оказать на следствие давление.

О смерти бывшего сотрудника «Алросы» сообщают местные СМИ, например ТайгаПост, утром 8 октября. Предполагается, что смерть его не носила случайный характер, но и не имеет характер криминальный.

Версия следствия такова: признаки прорыва воды появились в алмазодобывающей шахте еще в июле 2017 года. Руководство рудника знало об этом, но не остановило работу и не вывело работников из выработок опасной зоны. 4 августа произошла авария, в это время в шахте находился 151 человек, 143 были эвакуированы, 8 пропали без вести.

Бурксера и Манна обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть людей и причинение крупного ущерба.



