«Не рекомендовано для детей» В России появится новая возрастная маркировка

В Госдуме разработали новую шкалу маркировки литературы, искусства и мероприятий культуры. Книги из школьной программы можно будет покупать теперь и детям.

Документ, который цитируют РИА Новости 8 октября, предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста – «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

Остается часть возрастной маркировки для произведений литературы и искусства — 18+. А вот так путавшие организаторов мероприятий и учреждения культуры промежуточные оценки 0+, 6+ и так далее будут убраны.

Также в случаях включения произведений литературы в основные образовательные программы школ, они не могут быть запрещены к распространению среди детей без знака информационной продукции. Последний пункт появился в документе после похода главы комитета по культуры Госдумы Елены Ямпольской в книжный магазин, где она увидела маркировку 16+ на «Анне Карениной» и других классических произведениях, входящий в школьную программу.





На проект поступил официальный отзыв правительства Российской Федерации, в котором указано, что законопроект может быть поддержан при условии его доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.