Российский союз промышленников предупредил правительство о неготовности системы маркировки лекарств

Два письма к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину направил российский союз промышленников и предпринимателей. Авторы заявляют, что к 1 января 2020 годы система маркировки лекарств к внедрению готова не будет.

По данным РСПП, которые приводит РБК, к 1 сентября промаркировано более 28 млн упаковок 5370 препаратов. По завершении внедрения система маркировки должна будет отслеживать порядка 6,5 млрд упаковок лекарств и охватывать свыше 1 тыс. производителей.

Несмотря на «большой объем работ» по подготовке к реализации маркировки с 1 января 2020 года, в письме отмечаются «объективные обстоятельства», препятствующие завершению ее внедрения. Среди них — значительное увеличение брака при маркировке, «чувствительный рост» себестоимости препаратов, несовершенство единого справочника-каталога лекарств, неурегулированность обмена данными участников маркировки с федеральной информационной системой, негативные результаты тестов по нанесению маркировки с 44 знаками криптокода у предприятий и другие проблемы.

В 2015 году президент Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга лекарств.





В 2017 году постановлением правительства был утвержден эксперимент для определения эффективности этой системы, позднее он был продлен до конца декабря 2019 года.

1 октября 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о старте работы системы обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий».