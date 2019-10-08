То ли встанет, то ли нет. На дорогах России могут появиться умные «лежачие полицейские»

Устроенные по принципу фото и видеофиксации дорожные барьеры могут начать устанавливать в России в 2021 году.

«Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году»,— рассказал ТАСС представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Стоимость проекта специалист оценил в 8 млн руб.

Модифицированные искусственные неровности будут самостоятельно определять — поднимать барьер или нет. Все зависит о того соблюдает ли водитель скоростной режим. Если да, что искусственная неровность перед ним появится.

Помимо этого работа электропривода умного «лежачего полицейского» может основываться на получении данных о транспортном средстве: был ли водитель участником аварии, нарушал ли ПДД.

А вот для пропуска машин экстренных служб таких «полицейских» можно отключать дистанционно.



