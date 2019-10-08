Без цветов и картин. Из кабинетов командиров ВКС исчезнет все лишнее

Главноком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин решил навести порядок на столах и в кабинетах подчиненных. Как пишут 8 октября РБК, он дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.

Под запрет также попали цветы и картины.

«В соответствии с устными указаниями главнокомандующего ВКС и в целях организации работы командиров (начальников штабов) соединений, воинских частей и подразделений… командирам (начальникам штабов) соединений, воинских частей и подразделений из кабинетов убрать: цветы, календари со стен, картины, со стен документы, находящиеся не в рамках», — цитирует разосланное по воинским частям сообщение издание.

Есть в документе и список разрешенных и обязательных для кабинетов предметов. Так у каждого командира должны быть три папки формата А-3 и А-4, две пачки цветных и простых карандашей, две пачки цветных гелевых ручек и тонких фломастеров, а также пачка бумаги А-4, листы А-3, две офицерские линейки, два ластика и пачка стикеров.





Генерал-полковник Сергей Суровикин кончил Омское высшее общевойсковое командное училище, академию им. Фрунзе и академию Генштаба. Служил в Афганистане, Таджикистане, Чечне. Во главе ВКС встал в ноябре 2017 года. До этого возглавлял российскую группировку войск в Сирии.