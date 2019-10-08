Почти 18 миллионов хочет отсудить у оппозиционеров полиция Москвы

К столичным метро, ресторану и такси присоединилась полиция. В главке Москвы наконец посчитали во сколько им обошлась переработка сотрудников на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа

Детали исков 8 октября приводит «Коммерсант». Исков два. По первому ответчиками заявлены Алексей Навальный, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Алексея Навального в Москве Олегу Степанову. Второй — также к госпоже Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Представители полиции через суд требует «возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». В первом иске за акцию 27 июля сумма ущерба заявлена в 8 млн 489 тыс. 156 руб. Во втором за 3 августа на 9 млн 402 тыс. 33 руб.

На конец октября назначены досудебные беседы с участниками процессов.

1 октября Коптевский суд Москвы уже взыскал по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны и на шествии 27 июля с тех же оппозиционных политиков 3,4 млн руб из запрошенных 11,5 млн руб. Тот же суд 10 сентября возместил «Мосгортрансу» 1,2 млн руб. за «простои автобусов из-за митингующих». Меньше всего получил пока ГУП «Московский метрополитен», хотя и просил он меньше всех — 53 тысячи, а получил 55.





Не рассмотрены еще иски 1 млрд руб. к ФБК от компании по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и иск прокурора Москвы.