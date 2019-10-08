В США заговорили о выходе из Договора по открытому небу

Конгресс США обратился к администрации Трампа с просьбой не выходить из Договора по открытому небу. Соответствующее письмо появилось 8 октября на сайте комитета палаты представителей США по международным делам за подписью его председателя Элиота Энгела.

В нем политик обращается, согласно информации RT, к советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену, и заявляет о глубокой обеспокоенности «сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

«Решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — говорится в письме, так как именно этот договор даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».

Договор по открытому небу, о котором говорится в письме, установил режим невооружённых наблюдательных полётов над территориями подписавших его государств. В нем также определяются квоты для наблюдательных полётов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.



