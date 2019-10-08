В РЖД определились, когда появится высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Петербургом

Сроки постройки нового типа путей, варианты проекта и стоимость билетов раскрыт топ-менеджер компании-монополиста. Начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын накануне встретился с журналистами.

Так запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из Москвы до Нижнего Новгорода компания планирует к 2024 году, а из столицы в Петербург – еще через два года. Причем этот отрезок должен стать частью как раз дороги до Нижнего, к строительству которой РЖД уже хочет приступить.

Проектирование по этому участку, заявил Катцын РИА Новостям, уже завершено и получено положительное заключение Главгосэкспертизы, а по Санкт-Петербург-Москва идет только подготовка к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы. По одному из вариантов соответствует обоснованию инвестиций, второй – его незначительно уточняет с учетом произошедших за 10 лет изменений. «Два других варианта – оба в приближении к Великому Новгороду – один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их», – добавил глава центра.

При этом в РЖД уже определились с приблизительной стоимостью проезда на участке до Петерурга . Она будет составлять около 3,4 тыс. руб.



