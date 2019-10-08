Иномарки горели под утро у нового комплекса в Красногвардейском районе

Трое автомобилистов утром не смогут воспользоваться своими транспортными средствами. Их повредил пожар.

Как сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, первые сообщения о возгорании у многоквартирного дома 58 по Свердловской набережной поступили в пожарную охрану в 3.02. К моменту приезда первых расчетов горели три иномарки.

В автомобилях марок «Вольво» и «Фольксваген Гольф» выгорели моторные отсеки. В припаркованном рядом «Фольксвагене Тигуан» обгорел также и кузов.

К четырем утра возгорание было ликвидировано силами двух 2 единиц техники и 8 человек личного состава.



