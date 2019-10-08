«С уважением относимся к территориальной целостности». СМИ сообщили о первом ударе Турции по базе курдов в Сирии

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии (SDF) в сирийской провинции Хасеке, сообщает 7 октября РБК со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen. Об этом также пишет SANA. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В результате обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет, уточняет РИА Новости.

Одновременно с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии. По его словам, действия турецкой армии в регионе являются «временной мерой».

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии. Лидер Турции указывал, что Вашингтон не выполнил свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Ранее Эрдоган отмечал, что если Анкара и Вашингтон не смогут установить зону безопасности на востоке Евфрата до конца сентября, то турецкая сторона сделает это в одностороннем порядке.





На северо-востоке Сирии сосредоточены силы курдских «Отрядов народной самообороны», которых Турция считает террористами. США рассматривают их как союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

В Белом доме по итогам телефонного разговора Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом заявили, что США не будут поддерживать или участвовать в планируемой турецкой стороной операции. Позднее лидер Турции сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии в преддверии операции.