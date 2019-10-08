Церковь Ингрии готовится выбрать нового епископа в Петербурге. Нынешний уходит на пенсию

Выборы нового главы Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии состоятся в Соборе святой Марии в Петербурге 19 октября. Претендентов четверо, годовать будут тайно и не все.

О кандидатах и самих выборах 7 октября рассказывает издание 47news. Поводом для голосования стал возраст нынешнего епископа. Выбранный в 1995 году Арри Кугаппи в феврале будущего года отметит 67 день рождения, этот возраст для глав церкви Ингрии считается предельным. На его место претендуют четверо: главный секретарь церкви и настоятель прихода Кафедрального собора Святой Марии Михаил Иванов, настоятель прихода в Губаницах Иван Лаптев, настоятель саратовского евангелическо-лютеранского прихода Святого Иоанна Олав Паньчу, настоятель прихода «Хаапакансгас» в Юкках Иван Хуттера. Все они имеют семьи и детей, все служили в армии. Двое коренные ленинградцы, Лаптев почти всю жизнь прожил в Ленобласти, Паньчу родом из Саратова.

Голосование состоится в соборе святой Марии на Большой Конюшенной улице. Голосующим раздадут бюллетени с фамилиями, напротив желаемой фамилии нужно проставить любой знак и опустить результат в специальную урну. Отдать голос можно только лично, до выборов епископа допускают всех членов Синода – 24 представителя от мирян и 10 священнослужителей из разных регионов России, и всех пасторов и диаконов Церкви Ингрии. Точный список голосующих ещё не составлен, приблизительно в него войдут 120 человек. Победу в первом туре одержит тот, кто наберет больше 50 процентов голосов.



