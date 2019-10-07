Боец смешанных единоборств из Узбекистана умер от инсульта после поединка в Грозном

Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался после поединка с россиянином Бесланом Исаевым. Бой проходил в рамках турнира ACA 100, который состоялся 4 октября в Грозном.

Как сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на семью спортсмена. Боец из Узбекистана потерпел поражение от россиянина. Поединок состоял из трех раундов по пять минут.

После боя 27-летний Нурматов впал в кому. Причиной смерти спортсмена стал инсульт. Как сообщили родственники бойца, его тело уже доставили на родину.

В смешанных единоборствах Нурматов провел 13 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.



